Afgan Yetkili: Kara Mayınları Afganların Yaşamları İçin Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Afgan Yetkili: Kara Mayınları Afganların Yaşamları İçin Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor

07.04.2022 12:42
Afgan Yetkili: Kara Mayınları Afganların Yaşamları İçin Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor

KABİL, 7 Nisan (Xinhua) — Afgan yetkililer Çarşamba günü, mayın kirliliğinin en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Afganistan'da mayınların her ay 120'den fazla kişiyi öldürmeye veya sakat bırakmaya devam ettiğini söyledi. Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Afganistan Afet Yönetimi ve İnsani Yardım Bakanlığı'ndan Nooruddin Rustamkhil, "Savaştan kalma kara […]

Afgan Yetkili: Kara Mayınları Afganların Yaşamları İçin Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor

KABİL, 7 Nisan (Xinhua) — Afgan yetkililer Çarşamba günü, mayın kirliliğinin en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Afganistan'da mayınların her ay 120'den fazla kişiyi öldürmeye veya sakat bırakmaya devam ettiğini söyledi. Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Afganistan Afet Yönetimi ve İnsani Yardım Bakanlığı'ndan Nooruddin Rustamkhil, "Savaştan kalma kara mayınları ve patlayıcı kalıntıları her ay 120'den fazla Afganı öldürmeye veya sakat bırakmaya devam ediyor" dedi. Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü her yıl 4 Nisan'da düzenleniyor.

Afgan Yetkili: Kara Mayınları Afganların Yaşamları İçin Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü'nde düzenlenen basın toplantısına katılan Afgan istihkam erleri görülüyor, 6 Nisan 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Bakanlığın Mayın Faaliyeti Koordinasyon Müdürlüğü'nün başkanı olan Rustamkhil, "Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü'nü anıyoruz. Bu özel günü anmak bize Afganistan'da mayın temizleme programının önündeki tüm güçlükleri ve sorunları inceleme ve gözlemleme fırsatı sunuyor" dedi. Yetkili, Afganistan geçici hükümetinin ülkeyi mayınlardan temizleme çabalarını hızlandırdığına işaret etti. Ancak "Afganistan'ı, uluslararası destek olmadan mayınlardan temizlemenin imkansız olduğunu" da kabul etti. Rustamkhil, "Geçtiğimiz 40 yıllık savaş boyunca Afganistan milyonlarca mayınla kirlendi. Son 30 yılda Afganistan'da 3.323 kilometrekare civarında bir arazi savaştan kalma milyonlarca mayın ve patlayıcı kalıntısından temizlendi. Ancak 606 kilometrekare civarında Afgan toprağında hala mayın kirliliği bulunuyor" dedi.

Afgan yetkili, dağlık bir ülke olan Afganistan'ın mayın tehdidinden tamamen kurtulmasının 7 ila 8 yıl alabileceğini söyledi. Rustamkhil'e göre Afganistan Mayın Faaliyeti Programı kapsamında geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana Afganistan'ın 34 vilayetinden 21'inde toplam 26 kilometrekare civarında bir bölge kara mayınlarından ve patlayıcı maddelerden temizlendi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Afgan Yetkili: Kara Mayınları Afganların Yaşamları İçin Tehdit Oluşturmaya Devam Ediyor - Son Dakika


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