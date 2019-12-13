'Afgan Yiğido', Sivasspor başkanı ve futbolcularla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Afgan Yiğido', Sivasspor başkanı ve futbolcularla buluştu - Son Dakika Spor

'Afgan Yiğido', Sivasspor başkanı ve futbolcularla buluştu

6 saat önce

SÜPER Lig'in 15'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

'Afgan Yiğido', Sivasspor başkanı ve futbolcularla buluştu, System.String[]
SÜPER Lig'in 15'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü. Maçı izlemek için Afganistan'dan Sivas'a gelen 8 yaşındaki Eyoub Mohammad Turkman antrenmanı ziyaret ederek kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve futbolcularla bir araya geldi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla idman sona erdi. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ve Caner Osmanpaşa antrenmana katılmadı. Hafif sakatlığı nedeni ile 2 gündür takımdan ayrı çalışan Mert Hakan ise çalışmada yer aldı.

'AFGAN YİĞİDO' FUTBOLCULARLA BULUŞTU

Demir Grup Sivasspor'un pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçını izlemek için Afganistan'dan Sivas'a gelen küçük taraftar Eyoub Mohammad Turkman antrenmanı ziyaret etti. Bir süre önce Afganistan'a iş için giden Sivaslı teknik yönetmen Serkan Durmaz aracılığı ile Sivassporlu olan ve Valiliğin daveti üzerine Fenerbahçe maçını izlemek üzere ailesiyle kente gelen Eyoub, futbolcularla bolca fotoğraf çektirdi. Eyoub, Fenerbahçe maçında Sivasspor'un 2-0 kazanacağını, golleri ise Yatabare ve Emre Kılınç'ın atacağını söyledi. "Şampiyon Demir Grup Sivasspor" diyen Eyoub antrenmanı heyecanla takip etti.

OTYAKMAZ: BU SİVASSPOR'UN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Eyuob ve ailesi daha sonra Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı ziyaret etti. Başkan Otyakmaz'la bir süre sohbet eden ailenin heyecanlı olduğu görüldü. 'Afgan Yiğido' Eyoub ve ailesi, Başkan Otyakmaz'a Afganistan'ın yöresel kıyafeti ve çeşitli hediyeler takdim etti. Başkan Otyakmaz, "Bugün çok önemli misafirlerimiz var. Binlerce kilometre uzaklıktan gelen Sivasspor taraftarları, takımımızı desteklemek için, liderliğinin devam etmesi için, destek vermek için Sivas'a geldiler. Çok mutluyuz. Bu Türk milletinin ve Sivasspor'un büyüklüğünü gösteriyor. Binlerce kilometre ötede de olsa bu topraklar ve bu millet için veya herhangi bir takım için yürekleri çarpıyor. Onlara gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Afganistan'da, Balkanlar'da da aynı kültürü görmek bizi mutlu ediyor. Milletimizin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Misafirlerimizle birlikte olmaktan mutluyuz" dedi.


- Sivas
Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
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