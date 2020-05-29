Afganistan, 124 Hizb-i İslami mahkumunu serbest bıraktı - Son Dakika

Afganistan hükümeti Hizb-i-İslami partisi mensubu 124 mahkumu Bagram Hapishanesinden serbest bıraktı.



Hizb-i-İslami partisi mahkumlarla ilgilenen sorumlusu Atiqullah Safi, "Bugün Bagram Hapisanesinden partinin 124 mahkumu serbest bırakıldı ve Pol-e Charkhi Cezaevinden de diğer mahkumlarımız serbest bırakılacak" ifadelerini kullandı.



Gulbuddin Hekmatyar liderliğindeki Hizb-i-İslami partisi 2016 yılında Afganistan hükümeti ile barış anlaşması imzaladı ve lideri olan Hikmetyar ise ülkenin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olarak katıldı ve Eşref Gani ve Abdullah Abdullah'dan sonra sırada üçüncü yer aldı. - KABİL