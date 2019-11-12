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Afganistan 2 yabancı öğretim görevlisi karşılığında 3 Taliban üyesini serbest bıraktı
7 saat önce
Afganistan'da tutuklu bulunan 2 Taliban militanı ve 1 Hakkani örgütü lideri serbest bırakıldı. Kabil hükümetinin bu yolla Taliban'ın kaçırdığı iki yabancı öğretim görevlisiyle esir takası yapacağı kaydedildi.
Afganistan'da tutuklu bulunan 2 Taliban mensubu ve 1 Hakkani örgütü lideri serbest bırakıldı. Kabil hükümetinin bu yolla Taliban'ın kaçırdığı iki yabancı öğretim görevlisiyle esir takası yapacağı kaydedildi.
Taliban, 2016 Ağustos'unda Kabil'de bulunan Afganistan Amerikan Üniversitesi'nde görev yapan ABD'li Kevin King ve Avustralyalı Timothy Weekes adlarındaki iki profesörü kaçırmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:01
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