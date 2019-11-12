Son Dakika Haberleri: Afganistan 2 yabancı öğretim görevlisi karşılığında 3 Taliban üyesini serbest bıraktı
Son Dakika Dünya Afganistan 2 yabancı öğretim görevlisi karşılığında 3 Taliban üyesini serbest bıraktı - Son Dakika Dünya

Afganistan 2 yabancı öğretim görevlisi karşılığında 3 Taliban üyesini serbest bıraktı

7 saat önce

Afganistan'da tutuklu bulunan 2 Taliban militanı ve 1 Hakkani örgütü lideri serbest bırakıldı. Kabil hükümetinin bu yolla Taliban'ın kaçırdığı iki yabancı öğretim görevlisiyle esir takası yapacağı kaydedildi.

Afganistan 2 yabancı öğretim görevlisi karşılığında 3 Taliban üyesini serbest bıraktı, System.String[]

Afganistan'da tutuklu bulunan 2 Taliban mensubu ve 1 Hakkani örgütü lideri serbest bırakıldı. Kabil hükümetinin bu yolla Taliban'ın kaçırdığı iki yabancı öğretim görevlisiyle esir takası yapacağı kaydedildi.


Taliban, 2016 Ağustos'unda Kabil'de bulunan Afganistan Amerikan Üniversitesi'nde görev yapan ABD'li Kevin King ve Avustralyalı Timothy Weekes adlarındaki iki profesörü kaçırmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:01 
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