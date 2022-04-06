Afganistan 32 Milyon Dolar Nakit İnsani Yardım Aldı - Son Dakika
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Afganistan 32 Milyon Dolar Nakit İnsani Yardım Aldı

06.04.2022 17:12
Afganistan 32 Milyon Dolar Nakit İnsani Yardım Aldı

KABİL, 6 Nisan (Xinhua) — Hükümet, Afganistan Merkez Bankası'nın yetkililerine atıfta bulunarak yaptığı yazılı açıklamada, 32 milyon ABD doları tutarındaki 20. insani yardım paketinin Salı günü Afganistan'a ulaştığını ve Afganistan Uluslararası Bankası'na teslim edildiğini bildirdi. Açıklamada, uluslararası toplumun insani yardımları takdir edildi ve uluslararası toplumdan bu Asya ülkesine insani yardım alanında daha fazla işbirliği yapılması […]

<a class='keyword-sd' href='/afganistan/' title='Afganistan'>Afganistan</a> 32 Milyon Dolar Nakit İnsani Yardım Aldı

KABİL, 6 Nisan (Xinhua) — Hükümet, Afganistan Merkez Bankası'nın yetkililerine atıfta bulunarak yaptığı yazılı açıklamada, 32 milyon ABD doları tutarındaki 20. insani yardım paketinin Salı günü Afganistan'a ulaştığını ve Afganistan Uluslararası Bankası'na teslim edildiğini bildirdi. Açıklamada, uluslararası toplumun insani yardımları takdir edildi ve uluslararası toplumdan bu Asya ülkesine insani yardım alanında daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulunuldu. Yardım kuruluşlarının raporlarına göre, yaklaşık 35 milyon nüfuslu ülkede 22 milyondan fazla Afgan, akut gıda kıtlığıyla karşı karşıya ve savaştan büyük zarar gören ülke, yardım edilmezse insani felaketle karşı karşıya kalacak.

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Merkez Bankası, Afganistan, Hükümet, Nisan, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Afganistan 32 Milyon Dolar Nakit İnsani Yardım Aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan 32 Milyon Dolar Nakit İnsani Yardım Aldı - Son Dakika
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