Son Dakika Haberleri: Afganistan: 37 taliban militanı etkisiz hale getirildi
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Afganistan: 37 taliban militanı etkisiz hale getirildi

57 dakika önce

Afganistan İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen bir operasyonda polis ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Afganistan: 37 taliban militanı etkisiz hale getirildi, System.String[]
Afganistan İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen bir operasyonda polis ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, çatışmanın Afganistan'ın Paktiye vilayetinde bulunan Paktika otoyolunda bir mevkide gerçekleştiğini; Afgan Ulusal Polisi ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, örgütün üst düzel bir yöneticisin de ölenler arasında bulunduğu; bir militanını da sağ ele geçirildiği vurgulandı.

Bakanlık operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.


Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:49 Kaynak: DHA
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