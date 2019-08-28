Afganistan: 37 taliban militanı etkisiz hale getirildi
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Afganistan İçişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen bir operasyonda polis ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:50 Kaynak: DHA
, gerçekleştirilen bir operasyonda polis ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık, çatışmanın Afganistan'ın Paktiye vilayetinde bulunan Paktika otoyolunda bir mevkide gerçekleştiğini; Afgan Ulusal Polisi ile çatışmaya giren 37 Taliban militanının öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, örgütün üst düzel bir yöneticisin de ölenler arasında bulunduğu; bir militanını da sağ ele geçirildiği vurgulandı.
Bakanlık, operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmatın da ele geçirildiğini duyurdu.
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