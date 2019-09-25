Afganistan: 39 taliban militanı öldürüldü
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Afganistan'nın 4 bölgesine düzenlenen hava operasyonunda 39 Taliban militanının öldürüldüğü duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
– Afganistan'nın 4 bölgesine düzenlenen hava operasyonunda 39 Taliban militanının öldürüldüğü duyuruldu.
Afganistan haber ajansı Khaama'nın Afgan ordusuna dayandırarak verdiği haberinde, Saraipol bölgesinde 20, Karamkol bölgesinde 12, Gazni bölgesinde 6 ve Vardak'ta da 1 Taliban militanının düzenlenen hava operasyonuyla öldürüldüğünü duyurdu.
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