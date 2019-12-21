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Afganistan 6 ayda 700 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı, yakalananların çoğu yabancı
6 saat önce
Afganistan hükümeti, son altı ayda ülkenin doğusunda yaklaşık 700 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesini ve ailelerini yakaladığını ve çembere aldığını açıkladı. Afgan hükümetinin bahsettiği hapisteki kişilerin IŞİD üyesi olup olmadığı konusunda bağımsız kaynakların bir teyidi bulunmuyor.
Afganistan hükümeti, son altı ayda ülkenin doğusunda yaklaşık 700 Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesini ve ailelerini yakaladığını ve çembere aldığını açıkladı.
Afgan istihbarat servisi, çoğu yabancı ülke vatandaşı olan en az 75 ve 159 çocuğun gözaltında olduğunu bildirdi. Ancak Afgan hükümetinin bahsettiği hapisteki kişilerin IŞİD üyesi olup olmadığı konusunda bağımsız kaynakların bir teyidi bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:49
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