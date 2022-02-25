Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı - Son Dakika
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Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı

25.02.2022 12:49

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, yardım kuruluşlarının da desteğiyle Afganistan halkı için toplanan 994 ton gıda, giyim, hijyen malzemelerinin taşındığı 3'üncü insani yardım treni, Ankara'dan yola çıktı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, yardım kuruluşlarının da desteğiyle Afganistan halkı için toplanan 994 ton gıda, giyim, hijyen malzemelerinin taşındığı 3'üncü insani yardım treni, Ankara'dan yola çıktı.

AFAD koordinasyonunda temin edilen gıda, giyim, hijyen malzemelerinden oluşan 62 konteynerlik 3'üncü 'İyilik Treni'nin Afganistan seferi öncesi tarihi Ankara Garı 1'inci Peron'da tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Afganistan'ın içinde bulunduğu durumun zorluğunu bildiklerini söyleyerek, "Burası bizim gönül coğrafyamızın bir parçası. Tarihin derinliklerinden gelen bir gönül bağımız var. Dolayısıyla böyle bir durumda ilk onların yardımına koşan, onlara destek olan, omuz verenin bizim ülkemiz olması beklenirdi ki milletimizin gönül zenginliği de bunu gerektirirdi. Bunun için biz bazıları gibi çok uzun kelamlar edip, vaatlerde bulunup, toplantılar yapıp bir sonuç alamayan anlayışın temsilcileri değiliz. Bu organizasyon da gösteriyor ki milletimiz dünyanın neresinde mazlum varsa ekmeğini bölüşmeyi, ulaştırmayı bilir. Uçakla gemiyle trenle ne varsa ulaştırır. Geçmişte at sırtında, kağnı ile ulaştırmıştık. İlk ikisi bildiğiniz gibi ulaştı. Dağıtımları da yapıldı. AFAD Başkanlığı'mız gerekli planlamaları da yapıyor. 4'üncü sefer için hazırlıklar da tamamlandı. İnşallah devamı da gelecek" dedi.

'İyilik Treni' konuşmaların ardından yapılan dua sonrası Afganistan'a hareket etti. (DHA)

Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı
Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'a 3'üncü 'iyilik treni' uğurlandı - Son Dakika
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