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Afganistan'a ait 46 hava aracı Özbekistan hava sahasını ihlal etti - Son Dakika

Afganistan'a ait 46 hava aracı Özbekistan hava sahasını ihlal etti

16.08.2021 22:02
Afganistan'a ait 46 hava aracı Özbekistan hava sahasını ihlal etti, System.String[]

Özbekistan Başsavcılığı Basın Merkezi, 14-15 Ağustos tarihlerinde Afganistan'a ait 22 askeri uçağın ve 24 askeri helikopterin Özbekistan hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Özbekistan Başsavcılığı Basın Merkezi, 14-15 Ağustos tarihlerinde Afganistan'a ait 22 askeri uçağın ve 24 askeri helikopterin Özbekistan hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, birçok sivil ve askeri personel komşu ülkelere kaçmaya devam ediyor. Özbekistan Başsavcılığı Basın merkezi tarafından yapılan açıklamada, 14-15 Ağustos tarihlerinde Afganistan'a ait 22 askeri uçağın ve 24 askeri helikopterin Özbekistan hava sahasını ihlal ettiği aktarılırken, söz konusu hava araçlarında 585 silahlı askeri personelin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, hava sahası ihlali yapan uçak ve helikopterlere Termiz Havaalanına mecburi iniş yaptırıldığı aktarıldı.

Özbekistan'da sınır ihlali yapan Afgan uçağı düştü

Özbekistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınır ihlali yapan Afganistan'a ait askeri uçağına yapılan müdahale sonucu Surhanderya bölgesine düştüğü bildirilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bahrom Zulfikorov ise, "Özbekistan hava savunma kuvvetleri, bir Afgan askeri uçağının Özbekistan sınırını yasa dışı bir şekilde geçme girişimini engelledi" ifadelerini kullanmıştı.

Basın merkezi, Hanabad Havaalanı'na iniş izni isteyen Afganistan'a ait 3 adet Embraer-314 saldırı uçağını Termiz Havaalanı'na inmesi konusunda ikaz edildiği ve belirtilen havaalanına inmesi için Özbekistan Silahlı Kuvvetlerine ait MİG-29 tipi savaş uçakları tarafından gözetim altına alındığı aktarıldı.

Gözetim sırasında Embraer-314 ve MİG-29 uçaklarının çarpışarak Surhanderya vilayetinin Şerabad ilçesi bölgesine düştüğünü belirten Basın Merkezi, her iki uçağın pilotlarının fırlatma koltuğuyla kurtulduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca, aynı tarihte 158 Afgan vatandaşının ve silahlı personelin Amuderya nehrini geçerek sınır ihlali yaptığı belirtildi.

(Dilmurod Cumabayev/İHA)

Afganistan'a ait 46 hava aracı Özbekistan hava sahasını ihlal etti

Basın Merkezi, Afganistan, Özbekistan, Afgan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afganistan'a ait 46 hava aracı Özbekistan hava sahasını ihlal etti - Son Dakika


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