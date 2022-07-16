Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 5'inci "İyilik Treni" Herat'a ulaştı - Son Dakika
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Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 5'inci "İyilik Treni" Herat'a ulaştı

16.07.2022 16:57
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 5'inci "İyilik Treni" Herat'a ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan 5'inci "İyilik Treni" Türkmenistan sınırında bulunan Turgundi Sınır Kapısı'ndan Afganistan'ın Herat vilayetine ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye merkezli sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan 5'inci "İyilik Treni" Türkmenistan sınırında bulunan Turgundi Sınır Kapısı'ndan Afganistan'ın Herat vilayetine ulaştı.

Treni, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, AFAD ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi yetkilileri ile Afgan Kızılayı Herat Ofisi ve Herat Gümrük Müdürlüğü yetkilileri karşıladı.

AFAD yetkililerinden, trenin toplamda 1500 tonun üzerinde insani yardım malzemesi taşıdığı ve bunun yaklaşık 350 tonunun bugün Herat'a vardığı, devamının da ilerleyen günlerde aşama aşama ulaşacağı öğrenildi.

Gelen yardımların büyük çoğunluğunun son dönemde Afganistan'da meydana gelen deprem ve sellerden etkilenen vilayetlere dağıtılacağı ifade edildi.

Söz konusu insani yardımlar ağırlıklı olarak, gıda, battaniye, çadır, halı, giyim, mutfak araç-gereçleri, kırtasiye dikiş malzemelerini içeriyor.

Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, AA muhabirine, "Söz konusu yardımlar Afganistan'da son zamanlarda meydana gelen deprem ve sellerden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere tahsis edilmiştir. Geçmişte olduğu gibi bu zor günlerinde de Afgan halkının yanındayız. Afgan halkının sıkıntılarını kendimizinki gibi hissediyoruz." diye konuştu.

5'inci "İyilik Treni" 4 Temmuz'da Ankara'dan törenle uğurlanmıştı.

Türkiye'den, Afganistan'da yaşanan insani krizin hafifletilmesine katkı sunma hedefiyle daha önce gönderilen 4 "İyilik Treni" ile gelen 5 bin tondan fazla insani yardım, aralarında yetim, dul ve engellilerin de olduğu ihtiyaç sahibi yüz binlerce Afgan'a ulaştırılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 5'inci 'İyilik Treni' Herat'a ulaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 5'inci "İyilik Treni" Herat'a ulaştı - Son Dakika
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