Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin ikincisi törenle uğurlandı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 16 sivil toplum kuruluşunun (STK) desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan ve 45 konteynerden oluşan ikinci "İyilik Treni", törenle Ankara'dan Afganistan'a uğurlandı.

"İyilik Treni"nin ikinci seferi dolayısıyla tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük ve STK temsilcileri katıldı.

Çataklı, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AFAD koordinasyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işi omuzlaması ve STK'ların desteğiyle bir gayreti başlattıklarını anlattı.

İyilik Treni'nin ilkinin hedefine ulaştığını ve yardım dağıtım çalışmalarına da başlandığını aktaran Çataklı, milletin zengin gönlü sayesinde, STK'ların da yoğun gayretiyle "İyilik Trenleri"nin devam edeceğini bildirdi.

Çataklı, ikinci İyilik Treni'ne destek veren kuruluşların Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri Derneği, Beşir Derneği, Hayrat İnsani Yardım Derneği, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, Verenel Derneği, ANDA Kardeşe Vefa Derneği, Fetih İnsani Yardım Derneği, Beka İlim ve Hizmet Derneği, Hoca Ahmet Yesevi Derneği, For Children Smile Derneği, Merhamet İslami Eğitim ve Yardım Derneği ve İyilik Derneği olduğu bilgisini paylaştı.

"Afgan halkıyla kardeşliğimiz 100 yıllara dayanıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Türk milletinin Afganistan halkıyla kardeşliğinin 100 yıllara dayandığını belirtti.

Afganistan ile iyilikte, güzellikte, acıda ve sevinçte geçmişten gelen bir beraberliğin bulunduğunu dile getiren İskurt, bugün de bunun güzel örneklerinden birinin yaşandığını söyledi.

İskurt, insani yardım malzemelerinin ikincisinin gönderildiğini, üçüncü İyilik Treni'nin de 15 gün sonra uğurlanacağını ifade etti.

"Organizasyonun ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, yardım faaliyetleri için Afganistan'da bulunan bir STK temsilcisinin mesajını okudu.

Mesajdaki, "Burası içler acısı durumda. Suriye, buradan 50 yıl ileride diyebilirim. Yüce Allah önce milletimizden, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan ve sizlerden razı olsun. Ben şu an Şibirgan bölgesindeyim ve herkesin dilinde İyilik Treni var. Tabiri caizse, buradaki insanlar ileriki günlerin umudunu trenden hisselerine düşecek azığa bağlamış durumda. Bir kez daha gördüm ki Türkiye'nin ayak bastığı yerde kimse, kimsesiz kalmıyor." ifadelerini aktaran Sezer, organizasyonun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Sezer, üçüncü İyilik Treni'nin de 15 gün sonra gönderileceğini anımsatarak, "İnsanımızın vakıf kültüründen beslenen iyiliğini, merhametini, dünyanın neresinde mazlum millet varsa onlara ulaştırma heyecanını ve hevesini de gönderiyoruz. Çok zengin bir ülke değiliz ama bizim merhamet ve paylaşım duygularımız her şeyin üzerinde. Var olanı herkes paylaşır. Bu imkanlar dahilinde canının bir yongasını göndermek büyük, insani haslete sahip milletlere has bir özelliktir." dedi.

İyilik kervanına katkı veren STK sayısının giderek arttığını dile getiren Sezer, yapılan yardımların da en iyi şekilde yerine ulaştırılacağını söyledi.

"4 bin 168 kilometrelik güzergahta 12 gün süren bir yolculuk"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Pezük, Türkiye, İran, Türkmenistan ve Afganistan parkurunda toplam 4 bin 168 kilometrelik güzergahta 12 gün süren bir yolculuk sonrasında İyilik Treni'nin taşıdığı yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

"TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ailesi olarak bu iyilik organizasyonunun içinde yer almaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz." diyen Pezük, organizasyona katkı sağlayan paydaşlara da teşekkür etti.

Pezük, "Afgan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere temin edilen 921 tonluk yardım malzemelerimizi taşıyan toplam 45 konteyneri trenlerimizle Afganistan'a uğurlayacağız. Demiryolcular olarak bu ulvi gayenin gerçekleştirilmesinden mutluluk duyuyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Şahin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya STK'ların büyük bir destek verdiğini belirterek, trenin hazırlanmasında emeği geçenlere, vatandaşlara teşekkür etti.

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan'ın duasının ardından ikinci İyilik Treni, Afganistan'a uğurlandı.