Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin üçüncüsü törenle uğurlandı - Son Dakika
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Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin üçüncüsü törenle uğurlandı

25.02.2022 11:30

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 19 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan ve 62 konteynerden oluşan üçüncü "İyilik Treni", törenle Ankara'dan Afganistan'a uğurlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 19 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan ve 62 konteynerden oluşan üçüncü "İyilik Treni", törenle Ankara'dan Afganistan'a uğurlandı.

"İyilik Treni"nin üçüncü seferi dolayısıyla tarihi Ankara Garı'nda tören düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Hasan Pezük ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Çataklı, törende yaptığı konuşmada, "İyilik Treni"ne katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Üçüncü trenin yolcu edilmesinden mutluluk duyduklarını kaydeden Çataklı, Afganistan'ın gönül coğrafyasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın her noktasındaki mazlumlarla ekmeğini paylaştığını ifade eden Çataklı, Afganistan'a ilerleyen dönemlere ilişkin planlamaların ve dördüncü sefer için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer ise ilk tren için 14 sivil toplum kuruluşunun katkı sunduğunu, üçüncü tren için de 19 sivil toplum kuruluşunun yardımda bulunduğunu söyledi.

Sezer, daha önce gönderilen iki trenle ulaştırılan yardımların Afganistan'da dağıtılmasının sürdüğünü dile getirdi.

TCDD AŞ Genel Müdürü Pezük de lojistik yük taşıma operasyonlarının başarıyla yürütüldüğünü, Afganistan'da yaşayanlar için oluşturulan iyilik organizasyonunda yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

Daha önce iki "İyilik Treni"nin Afganistan'a gönderildiğini hatırlatan Pezük, trenlerin İran ve Türkmenistan sınırlarından geçtiğini, 4168 kilometrelik güzergahı 12 günde tamamlayarak bu ülkeye ulaştığını hatırlattı.

Pezük, üçüncü trenle de 994 ton yardım malzemesinin Afganistanlılara ulaştırılacağını dile getirdi.

Dua edilmesinin ardından üçüncü "İyilik Treni", Afganistan'a uğurlandı.

Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni nin üçüncüsü törenle uğurlandı
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni nin üçüncüsü törenle uğurlandı
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni nin üçüncüsü törenle uğurlandı

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Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren 'İyilik Treni'nin üçüncüsü yola çıktı Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren 'İyilik Treni'nin üçüncüsü yola çıktı 'İyilik Treni'nin 3'üncüsü Afganistan'a doğru yarın yola çıkıyor 'İyilik Treni'nin 3'üncüsü Afganistan'a doğru yarın yola çıkıyor

Yunus Sezer, Afganistan, Ankara, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni'nin üçüncüsü törenle uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin üçüncüsü törenle uğurlandı - Son Dakika
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