Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin dördüncüsü törenle uğurlandı (1) - Son Dakika

Törene katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri
Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşması
AFAD Başkanı Yunus Sezer'in konuşması
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımıyla Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin dördüncüsü Tarihi Ankara Garı'ndan uğurlandı. (1)
Kaynak: AA
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