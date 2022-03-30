Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin dördüncüsü törenle uğurlandı (1) - Son Dakika
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Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin dördüncüsü törenle uğurlandı (1)

30.03.2022 12:41

Törene katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşması AFAD Başkanı Yunus Sezer'in konuşması İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımıyla Afganistan'a yardım...

Törene katılan sivil toplum kuruluşları temsilcileri

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşması

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in konuşması

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın konuşması ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın katılımıyla Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin dördüncüsü Tarihi Ankara Garı'ndan uğurlandı. (1)

Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni nin dördüncüsü törenle uğurlandı (1)
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni nin dördüncüsü törenle uğurlandı (1)
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni nin dördüncüsü törenle uğurlandı (1)
Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni nin dördüncüsü törenle uğurlandı (1)

YORUMLAR
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Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren İyilik Treni'nin dördüncüsü yola çıktı Türkiye'den Afganistan'a yardım götüren İyilik Treni'nin dördüncüsü yola çıktı Dünya Bankası, Taliban'ın kız okullarını açmaması nedeniyle Afganistan'daki projelerini dondurdu Dünya Bankası, Taliban'ın kız okullarını açmaması nedeniyle Afganistan'daki projelerini dondurdu

İsmail Çataklı, Yunus Sezer, Afganistan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan 'İyilik Treni'nin dördüncüsü törenle uğurlandı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin dördüncüsü törenle uğurlandı (1) - Son Dakika
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