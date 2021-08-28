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Afganistan: ABD, IŞİD-K grubuna İHA saldırısı düzenlediğini, örgütün planlayıcılarından birinin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
BBC

Afganistan: ABD, IŞİD-K grubuna İHA saldırısı düzenlediğini, örgütün planlayıcılarından birinin öldürüldüğünü açıkladı

28.08.2021 11:34
Afganistan: ABD, IŞİD-K grubuna İHA saldırısı düzenlediğini, örgütün planlayıcılarından birinin öldürüldüğünü açıkladı, System.String[]

ABD, Irak Şam İslam Devleti'nin Horasan kolu olarak bilinen IŞİD-K grubuna Afganistan'ın doğusunda insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini ve örgütün saldırıları planlayan bir üyesinin öldürüldüğüne inandıklarını açıkladı.

ABD, Irak Şam İslam Devleti'nin Horasan kolu olarak bilinen IŞİD-K grubuna Afganistan'ın doğusunda insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini ve örgütün saldırıları planlayan bir üyesinin öldürüldüğüne inandıklarını açıkladı.

Perşembe günü Kabil Havalimanı'na düzenlenen saldırıda 170 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ölenler arasında 13 Amerikan askeri de bulunuyor.

Saldırıyı IŞİD-K üstlenmişti.

Taliban'ın Afganistan'da kısa sürede hızla ilerlemesi ve başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesi üzerine, ABD ve diğer koalisyon ülkeleri büyük bir tahliye operasyonu başlattı.

Son iki hafta içinde 100.000'den fazla kişinin tahliye edildiğine inanılıyor.

Taliban, Batılı güçlerin tahliyesi için belirlenen 31 Ağustos tarihini uzatmayacağını söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden da İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerin bu tarihten sonra da tahliyelere devam etme yönündeki talebine direnmiş ve Salı günü tahliyelerin tamamlanacağını vurgulamıştı.

Biden, Perşembe günü Kabil Havalimanı'na intihar saldırısı düzenleyen cihatçıların peşini bırakmayacaklarını söyledi.

IŞİD-K Afganistan'daki en radikal cihatçı grup olarak biliniyor.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan Yüzbaşı Bill Urban, Afganistan'ın doğusundaki Nengrehar vilayetine düzenlenen İHA saldırısı hakkında bilgi verdi ve "İlk göstergeler hedefi öldürdüğümüzü gösteriyor. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili, Orta Doğu'dan fırlatılan bir Reaper drone'unun, başka bir IŞİD üyesi ile birlikte bir araçta olan hedefi vurduğunu söyledi.

IŞİD-K'nin 2 bini aşkın üyesi olduğu, bunların çoğunun Kabil'in doğusundaki Nengrehar vilayetinde saklandığı sanılıyor.

Perşembe günü Kabil Havalimanı dışında tahliye için bekleyen kalabalıklar arasında iki patlama olmuş, patlamada onlarca Afgan'ın yanı sıra 13 ABD askeri ve biri çocuk üç İngiliz vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Biden, Cuma günkü konuşmasında saldırıyı düzenleyenlere seslenerek "Affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Peşinizi bırakmayacak, bunu size ödeteceğiz" dedi.

Biden, önümüzdeki günlerde Kabil'de yeni bir saldırı olabileceği uyarısında bulundu.

Kabil'de, tahliye edilmeyi bekleyen çok sayıda kişinin işlemleri için hala 5 bin civarında ABD askeri bulunuyor.

İsmini açıklamayan Batılı bir yetkili Reuters'a, "Önümüzdeki 48 saat içinde Afganistan'dan ayrılmaları için her yabancıya geçiş olanağı sağlıyoruz" dedi.

Taliban yetkilileri, havalimanının bazı kısımlarında kontrolü aldıklarını belirtirken, ABD de kendi ekiplerinin hala iş başında olduğunu söylüyor.

BBC'nin Kabil'deki muhabiri Lyse Doucet'in kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD ve İngiliz askerleri havalimanında "toparlanıyor" ve "birkaç saat içinde" Taliban tüm kontrolü alacak.

NATO üyesi birçok ülke Kabil'den acil uçuşlarını durdurdu. Fransa, havalimanında güvenlik sorunu nedeniyle tahliye operasyonunu Cuma günü sonlandırdı.

ABD ise yeni saldırılar olması ihtimali nedeniyle vatandaşlarından Kabil Havalimanı'ndan uzak durmalarını istedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby, havalimanına yönelik hala "belirli" tehditlerin olduğuna inandıklarını belirterek, "Yeni girişimler bekliyoruz" dedi.

Afganistan: ABD, IŞİD-K grubuna İHA saldırısı düzenlediğini, örgütün planlayıcılarından birinin öldürüldüğünü açıkladı
Afganistan: ABD, IŞİD-K grubuna İHA saldırısı düzenlediğini, örgütün planlayıcılarından birinin öldürüldüğünü açıkladı
Afganistan: ABD, IŞİD-K grubuna İHA saldırısı düzenlediğini, örgütün planlayıcılarından birinin öldürüldüğünü açıkladı
Afganistan: ABD, IŞİD-K grubuna İHA saldırısı düzenlediğini, örgütün planlayıcılarından birinin öldürüldüğünü açıkladı

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Son Dakika Dünya Afganistan: ABD, IŞİD-K grubuna İHA saldırısı düzenlediğini, örgütün planlayıcılarından birinin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika Dünya

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