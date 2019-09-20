Afganistan: ABD'nin İHA saldırısı çam fıstığı toplayan işçileri öldürdü
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Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği IŞİD'in Afganistan koluna ait bir sığınağı hedef aldığı belirtilen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası 30 sivil hayatını kaybetti
Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği IŞİD'in Afganistan koluna ait bir sığınağı hedef aldığı belirtilen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası 30 sivil hayatını kaybetti.
Afgan yetkililerden yapılan açıklamada ülkenin doğusundaki dağlık Vezir Tangi bölgesinde çam fıstığı topladıktan sonra dinlenen çiftçi ve tarım işçilerinin isabet aldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:15
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