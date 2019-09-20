Son Dakika Haberleri: Afganistan: ABD'nin İHA saldırısı çam fıstığı toplayan işçileri öldürdü
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Afganistan: ABD'nin İHA saldırısı çam fıstığı toplayan işçileri öldürdü

41 dakika önce

Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği IŞİD'in Afganistan koluna ait bir sığınağı hedef aldığı belirtilen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası 30 sivil hayatını kaybetti

Afganistan: ABD'nin İHA saldırısı çam fıstığı toplayan işçileri öldürdü, System.String[]

Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği IŞİD'in Afganistan koluna ait bir sığınağı hedef aldığı belirtilen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası 30 sivil hayatını kaybetti.


Afgan yetkililerden yapılan açıklamada ülkenin doğusundaki dağlık Vezir Tangi bölgesinde çam fıstığı topladıktan sonra dinlenen çiftçi ve tarım işçilerinin isabet aldığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, İnsansız Hava Aracı, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:15 
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