Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket saldırısında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket saldırısında 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket mermisinin isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket saldırısında 4 kişi yaralandı, System.String[]

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Afganistan askerlerini taşıyan helikoptere roket mermisinin isabet etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki 215 Mayvand Kolordu Komutanlığının Basın Sorumlusu Navabşah Zadran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan askerlerini taşıyan özel bir şirkete ait Mİ-17 tipi helikoptere Helmand'ın Kacaki ilçesinde iniş yaptığı sırada roketli saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırı sonucu 3 asker ile bir pilotun yaralandığını ifade eden Zadran, helikopterin ağır hasar gördüğünü belirtti.

Helikopterin hangi şirkete ait olduğu belirtilmezken saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan, Helmand, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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