Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu kesin sonuçları açıklamaya hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu kesin sonuçları açıklamaya hazırlanıyor - Son Dakika

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu kesin sonuçları açıklamaya hazırlanıyor

6 saat önce

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, cumhurbaşkanı seçiminde hileli olduğu iddia edilen oyların teftiş kurulu tarafından incelenme sürecinin tamamlandığını söyledi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu kesin sonuçları açıklamaya hazırlanıyor, System.String[]

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, cumhurbaşkanı seçiminde hileli olduğu iddia edilen oyların teftiş kurulu tarafından incelenme sürecinin tamamlandığını söyledi.

Nursitani, basına yaptığı açıklamada, "Hileli olduğu iddia edilen oyların yeniden incelenme süreci tamamlandı ve değerlendirilme sürecinin ardından kesin seçim sonuçlarını açıklayacağız." dedi.

Oyların teftişi ve değerlendirilmesi süresince adayların gözlemci bulundurması konusunda çağrı yaptıklarını ifade eden Nuristani, adaylar ve halk nezdinde de sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirtti.

Nuristani, seçim konusunda şikayetlerin fazla olması nedeniyle sonuçların açıklanmasının sürekli ertelendiğini ve artık değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla sonucun açıklanmasının önünde herhangi bir engel kalmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı adaylarından Abdullah Abdullah ise hileli oylar geçersiz sayılmadığı sürece seçim sonuçlarını kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı seçimi

Afganistan'da 20 Nisan'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, 2 kez ertelenerek 28 Eylül'de yapılmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan seçim sonuçları, 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Kesin olmayan sonuçlarına göre, adaylardan mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani yüzde 50,64, mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah yüzde 39,52 ve Gulbeddin Hikmetyar yüzde 3,85 oy almıştı.

Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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