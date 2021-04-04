Afganistan Başkan Yardımcısı Daniş: "Taliban'la barış sağlanması halinde anayasayı değiştirmeye hazırız" - Son Dakika

Afganistan Başkan Yardımcısı Daniş: "Taliban'la barış sağlanması halinde anayasayı değiştirmeye hazırız"

04.04.2021 21:01
Afganistan Başkan Yardımcısı Daniş:

Afganistan Başkan Yardımcısı Muhammed Server Daniş, Taliban ile barış sağlanması durumunda anayasayı değiştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Afganistan Başkan Yardımcısı Muhammed Server Daniş, Taliban ile barış sağlanması durumunda anayasayı değiştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Daniş, yeni Adalet Bakanı'nın tanıtıldığı törende yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılacak Afganlar arası barış görüşmeleri öncesinde, Taliban'ı savaş ve şiddet yerine bir barış planıyla görüşmelere katılmaya çağırdı.

Daniş, Taliban'la barışın sağlanması halinde anayasayı farklı bakış açılarını içerecek şekilde iyileştirmeye hazır olduklarını belirtti. Fakat bunun geçmişte olduğu gibi anayasanın tamamen kaldırılması anlamına gelmediğinin altını çizen Daniş, bunun kaosa neden olacağını vurguladı.

Daniş "Afgan hükümetinin barış planı iki temel ilkeye dayanıyor. İlkelerden biri adalet, diğeri sürdürülebilirlik. Eğer barış bu iki özelliğe sahip değilse o barış değil, ancak ve ancak savaş ve çatışmanın başka bir biçimidir." dedi.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi de bugün yaptığı açıklamada, 25 siyasi partiden barış için öneriler alındığını duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise dün yaptığı açıklamada, Afgan hükümetini 20 yıldır Amerika'ya kölelik yapmakla suçlamıştı.

-Taliban Afganistan'da kurulacak sistemin İslami ilkelere dayanmasını istiyor

Taliban Müzakere Heyeti Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, geçen hafta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın, Afganistan'da gelecekteki sistemin İslami ilkelere dayanmasını istediğini söylemişti.

Vardak, Türkiye'de yapılacak toplantı hakkında henüz detaylı bilgiye sahip olmadıklarını dile getirerek "Bu konu tartışılıyor ve asıl talebimiz, ülkemizin bağımsızlığı için (Doha Anlaşması'nda) kararlaştırıldığı gibi, belirlenen tarihte yabancı askerlerin geri çekilmesi olacak." demişti.

Naim Vardak, diğer öncelikli talepleri arasında ise Afganistan'da gelecekte İslam ilkelerine dayalı, halkın sorunlarını çözebilecek, güvenliklerini sağlayabilecek güçlü, istikrarlı ve kapsayıcı bir sisteme sahip olmalarının yer aldığını belirtmişti.

Taliban ile barış süreci

Afganistan'da en büyük yabancı askeri varlığa sahip ülke ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde, Taliban ile Katar'ın başkenti Doha'da anlaşma imzaladı. Trump yönetimi, NATO içinde istişare etmeden ve müttefiklerine danışmadan 29 Şubat 2020'de yaptığı anlaşmayla 1 Mayıs 2021'e kadar Afganistan'daki tüm yabancı güçlerin ülkeden ayrılacağı taahhüdünde bulundu. Taliban da buna karşılık çekilmeye kadar yabancı güçlere saldırmamayı taahhüt etti.

Geçen bir yılda, Afganistan hapishanelerinden yaklaşık 5 bin Taliban mahkumu tahliye edildi, Taliban'ın rehin tuttuğu 1000 kişi serbest kaldı ve ABD de asker sayısını önemli ölçüde azalttı.

Anlaşma, yalnızca yabancı güçlere saldırmama şartı getirdiği için Taliban, Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine devam etti. Ülkede Taliban'ın üstlenmediği çok sayıda şiddet olayları da yaşandı. Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonuna (UNAMA) göre, ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 3 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Afgan yönetimi ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah gibi aktörlerin de içinde bulunduğu bir kesime göre ise Taliban, Doha anlaşmasına uymuyor.

Afgan tarafları, Doha'da Eylül 2020'de başlayan ve ocak ayında ilk turu tamamlanan müzakerelerde usul ve yönteme ilişkin uzlaşı sağladı. Ancak 22 Şubat'ta tekrar başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, öncelikle Taliban'ın eylemlerini sonlandırmasını ve kapsamlı ateşkese gidilmesini şart koşuyor. Taliban ise ABD ile yaptığı Doha Anlaşması'na uyarak yabancı güçlere saldırmadığını vurgulayarak takviminin işletilmesini istiyor. Yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar ülkeden ayrılması, bir geçiş yönetimi kurulması, mahkumların serbest bırakılmasını talep eden Taliban, lider kadrolarının BM Güvenlik Konseyinin terör örgütü ve terörist şahıslar listelerinden çıkartılmasını bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan Başkan Yardımcısı Daniş: 'Taliban'la barış sağlanması halinde anayasayı değiştirmeye hazırız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 4 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat 41 bin 998 yeni vaka tespit edildi Juventus, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor Juventus, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu İkna ederek intihardan vazgeçirdiği inşaat işçisi ile selfie çekti İkna ederek intihardan vazgeçirdiği inşaat işçisi ile selfie çekti Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti Karadeniz'i istila eden 'drakula' fındık üreticilerini mağdur etti Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Dünyaca ünlü şirketten 16 bin çalışanına bir haftalık izin! Sebebini duyan hayret ediyor Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor Türkiye genelinde bu hafta da 100 binde koronavirüs vaka sayısı azalan il bulunmuyor
Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı Sergen Yalçın'dan maçın hakemine olay tepki: Sizin yapamadığınızı onlar yaptı         
21:15
Son Dakika: Bildiri yayımlayan emekli amirallere TCK 316'dan soruşturma: İfadeye çağrılacaklar Son Dakika: Bildiri yayımlayan emekli amirallere TCK 316'dan soruşturma: İfadeye çağrılacaklar         
20:18
Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu Bu kez hedefinde bambaşka kişiler var! Ece Üner yaptığı açıklamayla gündem oldu         
19:54
Fırsattan istifade edip polisten kaçan elleri kelepçeli şüpheli, vurularak yakalandı Fırsattan istifade edip polisten kaçan elleri kelepçeli şüpheli, vurularak yakalandı         
19:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak         
17:47
Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi         
17:28
Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir Son Dakika! Akşener'den emekli amirallerin imzaladığı Montrö bildirisine tepki: Bu apaçık bir zevzekliktir         
16:12
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 103 amiralin yayınladığı bildiriyle ilgili ilk açıklama: Bu sahte gündemler tutmaz         
14:44
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı         
11:31
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız         
11:17
Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı Düğün takılarını satarak başladığı işte, 40 bin liralık sermayesini 2.5 milyona çıkardı         
11:04
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı         
08:11
Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı         
23:56
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 21:25:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan Başkan Yardımcısı Daniş: "Taliban'la barış sağlanması halinde anayasayı değiştirmeye hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei