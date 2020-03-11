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Afganistan bin 500 Taliban üyesi mahkumu serbest bırakıyor
6 saat önce
14 Mart'tan itibaren 1500 mahkumun, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 olmak üzere toplamda 5 bin mahkumun serbest bırakılması takvime bağlandı
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD-Taliban arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında mahkum Talibanların serbest bırakılmasıyla ilgili kararı duyurdu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart'tan itibaren 1500 mahkum Taliban serbest bırakılacak. Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 mahkum olmak üzere geri kalan 3 bin 500 mahkum serbest kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01
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