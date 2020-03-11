Afganistan bin 500 Taliban üyesi mahkumu serbest bırakıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Afganistan bin 500 Taliban üyesi mahkumu serbest bırakıyor - Son Dakika Dünya

Afganistan bin 500 Taliban üyesi mahkumu serbest bırakıyor

6 saat önce

14 Mart'tan itibaren 1500 mahkumun, Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 olmak üzere toplamda 5 bin mahkumun serbest bırakılması takvime bağlandı

Afganistan bin 500 Taliban üyesi mahkumu serbest bırakıyor, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD-Taliban arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında mahkum Talibanların serbest bırakılmasıyla ilgili kararı duyurdu.


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart'tan itibaren 1500 mahkum Taliban serbest bırakılacak. Afganlar arası müzakerelerin başlamasıyla da her iki haftada bir 500 mahkum olmak üzere geri kalan 3 bin 500 mahkum serbest kalacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Afganistan Cumhurbaşkanı, 14 Mart, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan bin 500 Taliban üyesi mahkumu serbest bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]