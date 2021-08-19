Afganistan: Büyük devletler neden kazanamıyor, neden 'imparatorluklar mezarlığı' deniyor?

Afganistan'da son 43 senedir savaş var. ABD, bir daha geri dönmemek üzere bir kaos ortamında Kabil'den ayrılıyor. Boş kalan meydanı Taliban dolduruyor.

Afganistan'ı işgal edenlerin tası tarağı toplayıp orayı terk etmesi aslında pek de yeni bir durum değil.

Yüzyılın başında İngilizler, 80'lerde Sovyetler, 2000'lerde de Amerikalılar, bu coğrafyada hakimiyet kurmayı denedi fakat başaramadı.

Sonuç olarak, ticaret ve göç yollarının merkezindeki Afganistan, 20. ve 21. yüzyıl boyunca istikrarı yakalayamadı ve milyonlarca insanın yıllar boyunca acı çektiği bir coğrafya oldu.

Peki dünyanın en önde gelen ordularına sahip işgalci kuvvetler, neden her seferinde başarısız oldu?

"İmparatorluklar mezarlığı" adı verilen Afganistan'ı fethetmek neden bu kadar zor?

Haber-Video: Esra Yalçınalp

Grafik: Mesut Ersöz