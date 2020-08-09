Afganistan Büyük Halk Meclisi, 400 Taliban'ın serbest bırakılmasını onayladı - Son Dakika

bugün Afganistan Büyük Halk Meclisi (Loya Jırga), 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılmasını onayladı.

Afganistan ile Taliban arasında yürütülen barış görüşmelerinin başlaması için ön şartlar arasında bulunan 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılması, bugün Afganistan Büyük Halk Meclisi (Loya Jırga) tarafından görüşüldü. Başkent Kabil'de gerçekleştirilen Loya Jırga toplantısına Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ın yanı sıra geniş kesimlerin katıldığı 3 bin kişi katıldı. Toplantıda, 400 Taliban mahkumun serbest bırakılması Loya Jırga tarafından onaylandı. Taliban bu kapsamında bin kadar Afgan tutukluyu serbest bırakırken, Kabil yönetimi de 5 bine yakın Taliban mahkumunu serbest bırakmıştı. - KABİL