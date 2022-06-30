Afganistan Büyük Meclisi Kabil'de Açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan Büyük Meclisi Kabil'de Açılacak

30.06.2022 12:59
Afganistan Büyük Meclisi Kabil'de Açılacak

KABİL, 30 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın resmi haber ajansı Bakhtar'ın bildirdiğine göre, Taliban yönetimindeki ilk Cirga, yani Afgan din alimlerinden ve ileri gelenlerinden oluşan büyük meclis Perşembe günü başkent Kabil'de toplanacak.

KABİL, 30 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın resmi haber ajansı Bakhtar'ın bildirdiğine göre, Taliban yönetimindeki ilk Cirga, yani Afgan din alimlerinden ve ileri gelenlerinden oluşan büyük meclis Perşembe günü başkent Kabil'de toplanacak. Haber ajansı, ülkenin dört bir yanından yaklaşık 3.500 din alimi ve ileri geleninin üç gün sürecek Cirga'ya katılmaya davet edildiğini de ekledi. Cirga katılımcılarının 7. sınıftan 12. sınıfa kadar kız okullarının yeniden açılmasının yanı sıra hükümet türü, ulusal bayrak ve ulusal marş gibi konuları tartışmaları bekleniyor.

YORUMLAR
500
Pakistan'dan Afgan şoför ve nakliyecilere vize kolaylığı Pakistan'dan Afgan şoför ve nakliyecilere vize kolaylığı Çin'in Bağışladığı Deprem Yardım Malzemeleri Kabil'e Ulaştı Çin'in Bağışladığı Deprem Yardım Malzemeleri Kabil'e Ulaştı
Kaynak: Xinhua

Koruyucu Aile Günü, Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan Büyük Meclisi Kabil'de Açılacak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:10:30. #1.13#
SON DAKİKA: Afganistan Büyük Meclisi Kabil'de Açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement