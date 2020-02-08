Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum: "Türkiye, Erdoğan sayesinde dünyada söz sahibi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum: 'Türkiye, Erdoğan sayesinde dünyada söz sahibi... - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum: "Türkiye, Erdoğan sayesinde dünyada söz sahibi...

6 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız olanların türlü oyunlar ortaya koyduğunu ancak başarısız olduklarını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum:

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız olanların türlü oyunlar ortaya koyduğunu ancak başarısız olduklarını söyledi.

Dostum, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetini ziyaret eden Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade eden Dostum, "Türkiye'deki tüm partilere saygım var ama şu bir gerçek ki bugün Türkiye dünyada söz sahibi ise Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü doğru politikalar sayesindedir." dedi.

Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız olanların türlü oyunlar ortaya koyduğunu ancak başarısız olduklarını dile getiren Dostum, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin de Türkiye üzerinde oynanmaya çalışılan oyunlardan biri olduğuna dikkati çekti.

Afganistan'daki mevcut güvenlik durumuna ilişkin ise Dostum, ülkedeki güvenliğin gün geçtikçe kötüye gittiğini ve ülkeye barış gelmediği sürece halkın huzur içerisinde yaşayamayacağını belirtti.

"Türkiye Afganistan halkının yanında olmaya devam edecek"

Büyükelçi Ertuğrul da iki ülke arasındaki sevgi bağlarının karşılıklı olduğunu dile getirerek Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Afganistan'ın bir an evvel huzura kavuşmasını arzu ettiklerini belirten Oğuzhan Ertuğrul, Türkiye'nin ülkede barışın sağlanması için de her türlü desteğe hazır olduğunu açıkladı.

Büyükelçi Ertuğrul, "Türkiye olarak Afganistan'da sağlık, tarım, altyapı, eğitim ve kalkınma alanlarında yüzlerce projeyi hayata geçirdik. Amacımız Afganistan'ın bir an önce kendi ayakları üzerinde durabilmesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dostum ile Ertuğrul birbirlerine hediyeler takdim etti.

Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir
Babası tarafından öldürülen Şeyma'nın ağabeyi konuştu: İzlediği videodaki kızı Şeyma sanmış İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:35:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum: "Türkiye, Erdoğan sayesinde dünyada söz sahibi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]