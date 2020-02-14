Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı: "Hileli oyların sonucunu kabul etmeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı: 'Hileli oyların sonucunu kabul etmeyiz' - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı: "Hileli oyların sonucunu kabul etmeyiz"

6 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, hileli oylarla seçilecek yeni cumhurbaşkanını asla kabul etmeyeceklerini belirterek, "Kim hileli oylarla yönetime gelmek isterse biz de paralel hükümet kuracağız." dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum, hileli oylarla seçilecek yeni cumhurbaşkanını asla kabul etmeyeceklerini belirterek, "Kim hileli oylarla yönetime gelmek isterse biz de paralel hükümet kuracağız." dedi.

Dostum, ülkenin kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde düzenlenen Ali Şir Nevai ve hükümdar Babür Şah anma töreninde yaptığı konuşmada, kimsenin hileli oylarla hükümetin başına gelmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Afganistan halkının kullandığı oylara sahip çıkacaklarını dile getiren Dostum, "Hileli oyların sonucunu asla kabul etmeyiz, eğer kimse hileli oylarla yönetime gelmek isterse biz de paralel hükümet kuracağız." ifadesini kullandı.

Dostum, terör örgütlerinin Afganistan'daki artan faaliyetlerine de değinerek savaşın sonunun olmadığını vurguladı.

ABD-Taliban barış görüşmelerini desteklediklerine işaret eden Dostum, her şeyin müzakere yoluyla çözülebileceğinin altını çizdi.

İtirazlar, seçim sonuçlarının açıklanmasını geciktirdi

Afganistan'da geçen yıl 20 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 kez ertelenerek 28 Eylül'de gerçekleşmişti.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan seçim sonuçları, 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, 22 Aralık'ta, cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçlarını duyurmuştu.

Nuristani, mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yüzde 50,64, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın yüzde 39,52 ve Gulbeddin Hikmetyar'ın yüzde 3,85 oy aldığını bildirmişti.

Ülkede, Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.

Öte yandan 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasıyla sonuçlar açıklanmamış ve dönemin ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin girişimiyle mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah arasında devlet kurumlarının paylaşılmasının ardından milli birlik hükümeti kurulmuştu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı: Hileli oyların sonucunu kabul etmeyiz

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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