Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı...
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:46 Kaynak: İHA
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi. Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar, motosikletli canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı. - KABİL
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