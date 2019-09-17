Son Dakika Haberleri: - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan Vilayetinde Katıldığı Seçim Mitinginde Bombalı...
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- Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan Vilayetinde Katıldığı Seçim Mitinginde Bombalı...

31 dakika önce

- Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi.

- Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi. Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar, motosikletli canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

- Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan Vilayetinde Katıldığı Seçim Mitinginde Bombalı...

Afganistan Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:54 Kaynak: İHA
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