Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar - Son Dakika

Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar
15.08.2021 17:50
Taliban, Afganistan'daki 31 kent merkezini ele geçirmesinin ardından Kabil'e girdi. Taliban'ın Kabil'i almak için müzakereleri sürerken, Cumhurbaşkanı Eşref Gani Tacikistan'a kaçtı. Gani'nin ülkeyi terk etmesine tepkiler de çığ gibi yükseldi. Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ellerimizi arkamızdan bağladılar ve vatanı sattılar. Gani ve ekibine lanet olsun" ifadelerin kullandı.
Afganistan'da Taliban'ın şehir merkezlerini bir bir ele geçirmesi nedeniyle büyük panik yaşanıyor. 31 il merkezinde hükümet güçleriyle girdikleri çatışmalardan başarılı çıkan ve şehir merkezlerinde kontrolü ele alan Taliban güçleri, gözlerini Kabil'e dikti. Sınırdan şehre giren Taliban, kurşun atmadan kenti ele geçirmek için müzakerelerini sürdürüyor. Masada kavga devam ederken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a kaçmasına tepkiler, çığ gibi büyüdü. Gani, dün yaptığı açıklamada, Taliban'a karşı cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söylemişti.
"GANİ VE EKİBİNE LANET OLSUN"
Gani'nin ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile doğrulayan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak" ifadelerini kullandı. ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere Son Dakika: Taliban, Cumhurbaşkanlığı sarayında toplantı yaptı! İşte ilk görüntüler
Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ellerimizi arkamızdan bağladılar ve vatanı sattılar. Gani ve ekibine lanet olsun" ifadelerin kullandı.
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