Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile video konferans yönetimiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamaya göre, Gani görüşmede, Afganistan'ın kalıcı barışa erişmesi için belirledikleri barış yol haritasını Pompeo'ya iletti.

Ülkenin huzur ve refaha kavuşması için Afganistan hükümetiyle Taliban'ın söz konusu yol haritası üzerinde çalışması gerektiğini ifade eden Gani, ABD ile Afganistan'ın, barışın tesisi için ortak çalışmalar yapacağını da dile getirdi.

Pompeo da Afganistan'ın istikrara kavuşması için ABD'nin elinden geleni yapacağını vurguladı.