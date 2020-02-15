Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları ile görüştü - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları ile görüştü

6 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Almanya'nın Münih kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri ve Savunma Bakanları ile görüştü, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Almanya'nın Münih kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper ile bir araya geldi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın da bulunduğu görüşmede, Taliban ile barış süreci ve sürecin geldiği nokta ele alındı.

ABD'li Bakanlar, ABD-Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinin gelecek hafta sonuçlanmasını bekledikleri bilgisini paylaştı.

Taliban'ın bilahare savaştan el çekeceği konuşulan görüşmede, Afganistan hükümeti de ABD'nin Taliban ile sürdürdüğü barış görüşmelerini desteklediğini belirtti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Gani'nin gelecek hafta barış konusunda halkın fikrini almak üzere görüşmelerine başlayacağı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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