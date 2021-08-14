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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi

14.08.2021 12:56
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini bildirdi.

Gani, yayınladığı videolu mesajında, Afganistan'ın dayatılmış bir savaşla karşı karşıya kaldığını ve ülke genelinde yaşanan durumdan haberdar olduğunu belirtti.

Afganistan savunma, güvenlik ve halk güçlerinin ülke topraklarını savunmak için büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Gani, bu konuda hem halk güçlerine hem de hükümet güçlerine teşekkür etti.

Gani, "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Bu konuda uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor." dedi.

Böyle bir durumda Afgan güçlerinin uyum içerisinde olmalarının kendileri için öncelik olduğuna dikkati çeken Gani, bu konuda ciddi çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gani, Afgan halkının daha fazla mülteci durumuna düşmesini ve şiddet olaylarının daha fazla ilerlemesini engellemek için çalışmalara odaklanacağını vurguladı.

Bu dayatılmış savaşın daha fazla Afgan halkının canına mal olmasına, son 20 yıl içerisindeki elde edilen kazanımlarının yok edilmesine izin vermeyeceklerine işaret eden Gani, "Bu konuda hem yurt içinde hem yurt dışında danışmalarımız devam ediyor. Bu görüşmelerden çıkacak sonucu en kısa zamanda halkımızla paylaşacağım." diye konuştu.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan- İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 18 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 16 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini söyledi - Son Dakika


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