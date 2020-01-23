Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den Taliban'a "şiddeti sonlandırın" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den Taliban'a 'şiddeti sonlandırın' çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den Taliban'a "şiddeti sonlandırın" çağrısı Açıklaması

15 dakika önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a şiddeti sonlandırması için çağrıda bulundu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'den Taliban'a

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban'a şiddeti sonlandırması için çağrıda bulundu.

Gani, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında katıldığı "Bölgesel ve Küresel Anlatıda Afganistan" başlıklı programda konuştu.

Afganistan'da şiddetin bitmesi gerektiğini, istikrarın sağlanması için bölge ve dünya ülkelerinin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten Gani, ancak bazı ülkelerin Afganistan'ın savaş alanına çevrilmesinde parmağı bulunduğunu söyledi.

Gani, Taliban'ın artık şiddeti sonlandırması gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan hükümeti ve halkının tek arzusunun barış olduğuna işaret eden Gani, "Taliban militanlarının çoğu savaştan bıkmış durumda ancak onlar da mecburen yöneticilerinin siyasi oyununa geliyor." ifadesini kullandı.

Gani, tüm sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğini, Afganistan hükümetinin barışın sağlanması için her türlü imkanı yarattığını vurgulayan Gani, "Taliban gerçekten Afganistan'da şiddetin bitmesini istiyorsa şu an çok iyi fırsat yaratılmış durumda. Eğer onlar mevcut hükümeti devirmek için barışı bir araç olarak kullanmak istiyorsa o zaman onların karşısında hep beraber duracağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gani, Taliban ile barış olduğu zaman kadın haklarının da korunacağını ve kimsenin cinsiyet ayrımcılığı yapmasına izin vermeyeceklerini kaydetti.

Afganistan'ın yoksul bir ülke olmadığını belirten Gani, her konuda yatırım yapıldığı takdirde ülkenin büyük zenginlikleri bulunduğunu dile getirdi.

Barış görüşmeleri süreci

Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için defalarca girişimde bulunmasına ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuç alınamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde, Afganistan yönetimiyle Taliban arasındaki temasların Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofisine "Afganistan İslam Emirliği" yazan tabela ve sözde bayrağını asması üzerine, Afganistan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis, bir ay geçtikten sonra kapanmış ve barış müzakereler askıya alınmıştı.

Trump, müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül 2019'da Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve başkent Moskova'ya heyet göndermişti.

Haftalarca belirsiz kalan barış görüşmeleri, Taliban'ın elinde rehin tuttuğu iki ABD vatandaşını serbest bırakmasıyla tekrar başlamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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