Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı mitingde intihar saldırısı
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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı mitingde intihar saldırısı

45 dakika önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı mitingde intihar saldırısı, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kabil'de meydana gelen patlamada ise 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde intihar saldırısı düzenlendi. Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar yaptığı açıklamada, motosikletli canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin durumunun iyi olduğu ifade edildi.


Kabil'de patlama


Öte yandan, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Ahmed Şah Mesud kavşağında ve ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, silah seslerinin de duyulduğu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. - KABİL

Afganistan Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Afganistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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