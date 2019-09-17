Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde bombalı saldırı
1 saat önce
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:18 Kaynak: AA
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi.
Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.
Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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