Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı
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Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:57
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama: 24 ölü, 31 yaralı Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yapılan bombalı saldırıyı Taliban üstlendi DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi