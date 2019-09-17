Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı

1 saat önce

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

">

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Pervan'da Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin taraftarlarına hitap edeceği bir seçim mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı

Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Afganistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitinginde patlama: 24 ölü, 31 yaralı
Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yapılan bombalı saldırıyı Taliban üstlendi DAEŞ lideri Bağdadi'den yeni ses kaydı PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:49:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim mitingine bombalı saldırı: En az 24 ölü, 30 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]