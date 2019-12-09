Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler...
Son Dakika Güncel Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: 'Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler... - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler...

7 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır"

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani:

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır"

Afganistan Cumhurbaşkanı, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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