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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler...
7 saat önce
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:04 Kaynak: AA
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır"
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