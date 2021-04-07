Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban ile siyasi uzlaşı için yeni barış planını açıkladı - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile siyasi uzlaşı için yeni barış planını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Gani, başkanlık sarayında yaptığı açıklamada, üç aşamalı barış süreci planı hazırladıklarını söyledi.

Şu an ülkede hiç olmadığı kadar barış için fırsat yaratıldığını ifade eden Gani, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Mevcut yönetimin istifasına karşı olduklarını ifade eden Gani, aksine erken seçim yapılmasından yana olduklarını kaydetti.

Gani, Türkiye'deki barış konferansı için tam hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Üç etaplı barış planı

Üç etaplı barış planının birinci adımının siyasi uzlaşmanın sağlanması olduğunu dile getiren Gani, ikinci adımın barış hükümetinin kurulması ve üçüncü adımın ise istikrarın sağlanması, hükümetin kurulması, piyasanın kurulmasından ibaret olduğunu kaydetti.

Gani, "Siyasi uzlaşmanın içeriğinde uluslararası camianın gözlemciliğiyle ateşkesin sağlanması, barış hükümetinin usulü konusunda uzlaşılması, bölgesel ve uluslararası garantinin sağlanması, terörle mücadele çerçevesinin belirlenmesi ve halk meclisinin (Loya Cirge) onayının alınması yer alıyor." diye konuştu.

İkinci etapta, ülkede istenilen duruma ulaşmak için uygulama planının hazırlanması, anayasanın hakimiyeti, yönetişim ve geliştirme programlarının hazırlanması, ateşkesin güvenliği, terörle mücadele ve seçimin yapılmasının yer aldığını aktaran Gani, son etapta ise yeni anayasa çalışmaları, siyasi anlaşmanın sağlanması, mülteciler ile yerinden edilmiş kişilerin yeniden entegrasyonu ve kalkınmaya öncelik verilmesi konularının bulunduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Gani "Şu an bizim bağımsızlığımız bazı ülkeler ve bazı kurumların tehdidi altında, ülkede savaşın sonlandırılması için uluslararası camianın garantisi lazım." dedi.

ABD'nin Taliban ile anlaşması ve Afganlar arası barış görüşmeleri

ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzalamıştı.

Afganistan'da asker bulunduran müttefiklerine danışmadan hareket eden ABD, Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü vermişti.

Afgan tarafları nihai anlaşmanın müzakeresi için ocakta usul ve yöntemde anlaştı ancak 22 Şubat'ta başlayan müzakerelerde içerik kısmına geçilemedi.

Kabil yönetimi, Taliban'dan öncelikle kapsamlı ateşkes uygulamasını istiyor ve geçiş hükümeti talebini reddediyor.

Taliban, terör örgütleri listelerinden çıkabilmek için ABD'nin taahhüdünü yerine getirmesini de istiyor. ABD son olarak 8 Mart'ta, 90 gün zarfında şiddetin azaltılması ve taraflar arasında geçiş hükümeti kurulması önerisinde bulundu. Yabancı güçlerin çekilmesi için takvim vermedi. Afgan tarafları ile ABD'nin teklifiyle görüşmelerin nisanda Türkiye'de devam etmesi kararlaştırıldı.