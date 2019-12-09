Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: " Türkiye güvenlik ve Ekonomi , Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'> ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum"

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Serdar Ortaç, Erdoğan'a övgü yağdırdı: Türkiye lider olarak bir tek o var