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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar...
7 saat önce
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar yapmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Türkiye güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum"
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