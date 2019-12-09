Son Dakika Haberleri: Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar...
Son Dakika Güncel Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: 'Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar... - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar...

7 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar yapmıştır.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani:

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Türkiye güvenlik ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum"

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Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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