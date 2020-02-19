Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani, mazbatasını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani, mazbatasını aldı - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani, mazbatasını aldı

17 dakika önce

Yüzde 50,64 oy alarak ikinci kez Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani'ye mazbatası verildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani, mazbatasını aldı, System.String[]

Yüzde 50,64 oy alarak ikinci kez Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani'ye mazbatası verildi.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonunda düzenlenen törene, yardımcıları Amrullah Saleh ve Server Danış ile katılan Gani, Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani'den mazbatasını aldı.

Burada konuşan Gani, Afganistan'da istikrarın sağlanması için her zamankinden daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Kimsenin, Bağımsız Seçim Komisyonunun işlerine müdahale etmediğini vurgulayan Gani, hatta kendisinin de seçim sonuçlarının açıklanacağını başka birinden duyduğunu aktardı.

Gani, Afganistan halkının sorunlarını çözüme kavuşturmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Seçim sonucuna tepkiler

Afganistan Seçim Komisyonu, 5 ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurmasının ardından, adaylar ve siyasilerden tepkiler sürüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı adayları Abdullah Abdullah, Rahmatullah Nabil, Hakim Tursan ve Gülbeddin Hikmetyar seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve bu sonucun kanuna aykırı olduğunu belirtti.

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, bu seçimin Afgan halkına zorla dayatıldığını ve bu nedenle ulusal bir süreç olmadığını ifade etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ise Bağımsız Seçim Komisyonunun açıkladığı sonucu kabul etmeyeceklerini ve halkın temiz oyuna sahip çıkacağını söyledi. Dostum, cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah ile kapsayıcı bir hükümetin kurulması için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Seçim 28 Eylül 2019'da yapılmıştı

Afganistan Seçim Komisyonu, dün, 5 ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak, Cumhurbaşkanı Gani'nin oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeniden bu göreve seçildiğini duyurmuştu.

Komisyon, oyların yüzde 39,52'sini alan mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın seçimlerde ikinci olduğunu bildirmişti.

Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, 2 kez ertelenerek, 28 Eylül 2019'da yapılmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim 2019'da açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar, 22 Aralık 2019'da açıklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:52 Kaynak: AA
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