Afganistan Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhib: "Sadece Taliban ile uzlaşmak ülkeye barış getirmez" - Son Dakika

Afganistan Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhib: "Sadece Taliban ile uzlaşmak ülkeye barış getirmez"

08.03.2021 12:05
Afganistan Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhib:

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, sadece Taliban ile uzlaşmakla ülkeye barış gelmeyeceğini söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, sadece Taliban ile uzlaşmakla ülkeye barış gelmeyeceğini söyledi.

Muhib, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Taliban ile uzlaşmanın ülkeye geçici barış getireceğini belirtti.

Ülkede devam eden savaşın dış boyutunun da bulunduğunu ifade eden Muhib, gerçek barışa ulaşmak için müzakerelerin bölgesel ve küresel boyutlarının ciddi şekilde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Muhib, Taliban ile barış sonrası olası tehditlerin konuşulmasını istediklerini vurguladı.

Afganistan hükümetinin her zaman barış müzakerelerine hazır olduğunu dile getiren Muhib, Taliban ile asıl sorunun ülkedeki yönetim şekli ve değerlerin korunması olduğunun altını çizdi.

Muhib, "Sadece Taliban ile uzlaşmak ülkeye barış getirmez." dedi.

Geçici hükümetin kurulması

Taliban ile müzakere sürecinin hızlandırılması konusunda ABD tarafından kendilerine "geçici barış hükümetinin" kurulmasına ilişkin bir tasarı sunulduğunu aktaran Muhib, "Bu tasarıda mevcut hükümetin Taliban ile bölünmesi ve yönetimin dağıtılması yer alıyor. Taliban ile sorun iktidarın bölünmesi değil, asıl sorun Taliban'ın Pakistan ile ilişkisi ve emirlik devletinin Taliban tarafından istenmesidir." diye konuştu.

Muhib ayrıca Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için önce Pakistan ile bir anlaşmaya varılması gerektiğinin altını çizdi.

Tasarıda neler yer alıyor?

Tasarıda, Afgan hükümeti ile Taliban'ın kabul etmesi halinde Türkiye'de Afgan siyasetçilerinin de katılımıyla üst düzey bir toplantı yapılacağı, toplantıya Afganistan'ın komşularının yanı sıra NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin de katılmasının planlandığı belirtiliyor.

"Geçici barış hükümetinin" süresinin dolmasının ardından yeni cumhurbaşkanının seçim yoluyla geleceği kaydedilen tasarıda, Afganistan parlamentosuna üye olarak Taliban vekillerinin de katılacağı ifade ediliyor.

Tasarıda, yeni hükümette Bağımsız İslam Hukuku Yüksek Kurulu ve Yeni Anayasa Komisyonunun kurulması da yer alıyor.

İngilizce hazırlanan 10 sayfalık tasarıda "geçici barış hükümetinin" süresine ilişkin ise bilgi verilmiyor.

Söz konusu tasarı, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın geçen hafta başkent Kabil'e düzenlediği ziyaret sırasında Afgan hükümeti yetkililerinin yanı sıra siyasi liderlere takdim edildi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Afganistan, Taliban, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afganistan Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhib: 'Sadece Taliban ile uzlaşmak ülkeye barış getirmez' - Son Dakika


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