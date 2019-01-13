Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 10 Deaş Üyesi Öldürüldü

Afganistan'da 10 Deaş Üyesi Öldürüldü

1 saat önce

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Afganistan'da 10 Deaş Üyesi Öldürüldü, System.String[]
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Badgis'in Cavand ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.

NATO kuvvetlerinin havadan destek verdiği operasyonda 10 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Şahabi, 16 DEAŞ üyesinin yakalandığını belirtti.

Şahabi, yakalananların yabancı uyruklu olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
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