Afganistan'da 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı - Son Dakika
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Afganistan'da 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Afganistan'da 10 yılda 100 bin sivil öldü veya yaralandı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'da 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, BM'nin tüm tarafların barışa katılarak ateşkes yapmasını istediği vurgulandı.

Afganistan'da sivil kayıplardan dolayı endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, ülkede 10 yılda 100 binden fazla sivilin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, barışın ülke için büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için çatışmanın bir çözüm yolu olmadığı aktarılan açıklamada, ülkede kalıcı bir barışın tesisinin arzu edildiği belirtildi.

Tüm sorunların müzakere yoluyla çözülebileceğinin altının çizildiği açıklamada, BM'nin Afganistan'daki barış sürecini desteklediği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:54 Kaynak: AA
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