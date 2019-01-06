Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 12 Kişi Kaçırıldı

Afganistan'da 12 Kişi Kaçırıldı

12 dakika önce

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde 12 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Afganistan'da 12 Kişi Kaçırıldı, System.String[]
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde 12 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Farah İl Şura Başkan Yardımcısı Şah Mahmud Naimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, sivilleri taşıyan aracın, Farah'ın Derabad bölgesinde Taliban militanları tarafından durdurulduğunu ve araçtaki bir kamu görevlisinin öldürüldüğünü söyledi.

Militanların, araçta bulunan 12 kişiyi kaçırdığını ifade eden Naimi, kaçırılanların devlet memurları ve siviller olduğunu belirtti.

Naimi, kaçırılanların serbest bırakılması için henüz çalışma başlatılmadığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:24 Kaynak: AA

Afganistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi Kanserle Mücadele Eden Esma Esad'ın Yeni Fotoğrafları Yayınlandı

Ünlü İsimler, Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan İçin Sessiz Kalmadı AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi Kendi İçinde Minimize Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 10:36:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 12 Kişi Kaçırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]