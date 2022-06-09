Afganistan'da 129 polis adayı eğitimlerini tamamladı - Son Dakika
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Afganistan'da 129 polis adayı eğitimlerini tamamladı

09.06.2022 16:04
Afganistan'da 129 polis adayı eğitimlerini tamamladı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 129 polis adayı eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 129 polis adayı eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu.

Pol-e Çarhe Cezaevi kampüsünde 4 aylık eğitimlerini tamamlayan 129 adayın, ülkede bulunan cezaevlerinde görevlendirilmek üzere eğitildikleri ve ilerleyen günlerde farklı vilayetlere atanacakları belirtildi.

Cezaevi Eğitim Müdür Yardımcısı Eyaz Ahmedzey, burada basına yaptığı açıklamada, acil ihtiyaçlar nedeniyle çok daha uzun sürecek eğitimi 4 haftaya sıkıştırdıklarını söyledi.

Ahmedzey, cezaevlerinde polis ihtiyacı olduğunu belirterek, eğitimlerin devam edeceğini aktardı.

Adayların, önceki Afganistan hükümeti döneminde de kullanılan bayrağın armasını kollarında taşıdığı gözlemlendi.

Geçit töreni düzenleyen adaylar, diplomalarını aldı ve Afganistan'a hizmet edeceklerine yemin etti.

Öte yandan, dün Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Afganistan'da polislerin kullanacakları yeni üniformaları tanıtmıştı.

Tanıtımda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Nur Celal Celali 4 haftalık kısa süreli eğitimlerle şu ana kadar 50 bin polisin eğitildiğini aktarmıştı.

Afganistan'da 129 polis adayı eğitimlerini tamamladı
Afganistan'da 129 polis adayı eğitimlerini tamamladı
Afganistan'da 129 polis adayı eğitimlerini tamamladı
Afganistan'da 129 polis adayı eğitimlerini tamamladı
Afganistan'da 129 polis adayı eğitimlerini tamamladı

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Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da 129 polis adayı eğitimlerini tamamladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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