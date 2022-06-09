Tanıtımda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Nur Celal Celali 4 haftalık kısa süreli eğitimlerle şu ana kadar 50 bin polisin eğitildiğini aktarmıştı.

Cezaevi Eğitim Müdür Yardımcısı Eyaz Ahmedzey, burada basına yaptığı açıklamada, acil ihtiyaçlar nedeniyle çok daha uzun sürecek eğitimi 4 haftaya sıkıştırdıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afganistan'da 129 polis adayı eğitimlerini tamamladı - Son Dakika

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