Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

2 saat önce

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Okulları tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, System.String[]
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Okulları tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
TMV'ye bağlı Afganistan genelindeki okullarda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinliklerinde şehitler için hatim indirildi.
Üst düzey yöneticilerin katıldığı etkinlikler, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Etkinliklerde, 15 Temmuz'da yaşananlar ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain planları anlatıldı.
Darbecilere karşı direnen Türk halkının, dünyaya örnek sergilediği kahramanlıklarının anlatıldığı etkinliklerde, TMV'nin Afganistan'da FETÖ'den devraldığı okullarda yapılan ve yapılacak eğitim yatırımları hakkında bilgi verildi.
Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinliklerde, 15 Temmuz'da yaşananları anlatan video gösterimi de yapıldı.
Ayrıca FETÖ'nün darbe girişimi ve halkın darbeye direnişini gösteren fotoğraf sergileri açıldı.
Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:53 Kaynak: AA
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