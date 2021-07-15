Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni yapıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen törene Afganistan Milli Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif ve Herat Başkonsolosları, bakanlar, milletvekilleri, Türk kurumları temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının, Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) planlanan, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızdırılan mensupları tarafından silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkmak suretiyle demokrasiye karşı gerçekleştirilen bir saldırı olduğunu söyledi.

Hain darbe teşebbüsü gecesi 251 vatandaşın şehit olduğunu, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını hatırlatan Erginay, Türk halkının demokrasiyi muhafaza etme arzusunda yalnız kalmadığını, pek çok ülkenin Türkiye hükümetine, devletine destek verdiğini belirtti.

Erginay, Afgan hükümetinin de darbe girişimini kınayan, olaylar sonrasında dayanışma sergileyenlerden olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sinan Uyar, 15 Temmuz gecesi belki de dünya tarihinin en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılarından birinin yaşandığını anlattı.

Hainlerin, hürriyet aşığı Türk milletine zincir vurmayı tekrar denediğini ancak başaramadığını ifade eden Uyar, "15 Temmuz gecesi Türk milleti tüm farklılıklarını geride bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşip ulvi bir amacın muzafferi olmuştur." dedi.

Afganistan Milli Meclisi Başkanı Rahmani de Türk halkının 15 Temmuz'da destan yazdığının altını çizdi.

15 Temmuz'un sadece Türkiye için değil belki dünya ülkeleri için de örnek olduğunu belirten Rahmani, Türkiye devletinin, bilinçli halkının gücüyle kahramanlığını ileriki nesiller için mücadele tarihinde yeni bir sayfa açtığını kaydetti.

Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğru siyaseti sayesinde darbe kalkışmasının önüne geçildiğini söyledi.

Türkiye'nin her zaman Afganistan halkının yanında olduğunu bildiren Abdullah, "Türkiye Afganistan halkına farklı alanlarda yardım etti ve ediyor. Eğitimden sağlığa ve askeri eğitime birçok alanda Türkiye'nin ülkemize desteği bulunuyor. Ayrıca Türkiye Afganistan'da istikrarın sağlanması için de destek veriyor. İki ülke arasında yüzyıllara dayanan bir dostluk ve kardeşlik bağı bulunuyor. Türkiye bu bağ gereği Afgan halkına karşılıksız yardım ediyor." diye konuştu.