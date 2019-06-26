Afganistan'da 2 ABD askeri öldü

Afganistan
'da NATO bünyesinde görev yapan 2 ABD askerinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede 2 ABD askerinin öldüğü belirtildi.
Kimlikleri açıklanmayan askerlerin, ülkenin neresinde ve ne zaman yaşamını yitirdiği ifade edilmedi.
Bu arada Taliban yaptığı açıklamada, Maydan Vardak vilayetinin Said Abad ilçesine düzenledikleri saldırıda 2 ABD askerinin öldüğünü ileri sürdü.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, dün akşam saatlerinde Afganistan'ın başkenti Kabil
'e sürpriz ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Eşref Gani
ile bir araya gelmişti.
Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini belirten Pompeo, örgütle 3 ay içerisinde uzlaşma sağlanmasının beklendiğini ifade etmişti.
Afganistan'da NATO çerçevesinde görev yapan 14 bin ABD askeri bulunuyor.