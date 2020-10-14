Afganistan'da 2 askeri helikopter çarpıştı: 9 ölü - Son Dakika

Afganistan'da 2 askeri helikopter çarpıştı: 9 ölü

14.10.2020 18:02

Afganistan'ın Helmand eyaletinde 2 askeri helikopterin havada çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Helmand eyaletinde 2 askeri helikopterin havada çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Helmand eyaletinde gece saatlerinde 2 adet Mi-17 tipi askeri helikopteri havada çarpıştı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, helikopterlerin kalkış sırasında teknik aksaklıklar nedeniyle çarpıştığını bildirerek, "Maalesef helikopterlerde bulunan 9 kişi çarpışma sonucu hayatını kaybetti. Savunma Bakanlığı olaya yönelik soruşturma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

24 Eylül'de Afganistan'ın Bağlan eyaletinin kuzeyinde Afganistan Hava Kuvvetlerine ait bir saldırı helikopteri de teknik aksaklıklar nedeniyle düşmüştü. Kazada 2 pilot hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Afganistan'da 2 askeri helikopter çarpıştı: 9 ölü
Afganistan'da 2 askeri helikopter çarpıştı: 9 ölü
Afganistan'da 2 askeri helikopter çarpıştı: 9 ölü
Afganistan'da 2 askeri helikopter çarpıştı: 9 ölü

Afganistan, Çarpışma, Helmand, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afganistan'da 2 askeri helikopter çarpıştı: 9 ölü - Son Dakika

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