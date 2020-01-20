Afganistan'da 2 polis silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Afganistan'da 2 polis silahlı saldırıda öldü

6 saat önce

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde 2 polis uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'da 2 polis silahlı saldırıda öldü, System.String[]

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde 2 polis uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Mirveyis Nike bölgesindeki kontrol noktasında görevli 2 polisin kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Polislerin ikisinin de saldırıda yaşamını yitirdiğini ifade eden İbadi, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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