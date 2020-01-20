Afganistan'da 2 polis silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

Afganistan'da 2 polis silahlı saldırıda öldü
6 saat önce
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde 2 polis uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde 2 polis uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın Mirveyis Nike bölgesindeki kontrol noktasında görevli 2 polisin kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Polislerin ikisinin de saldırıda yaşamını yitirdiğini ifade eden İbadi, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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